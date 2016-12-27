Муж и жена – одна сатана: Игорь Малашенко пожелал смерти корреспонденту «РЕН ТВ»

Муж светской обозревательницы Божены Рынски Игорь Малашенко пожелала смерти сотруднику телеканала «РЕН ТВ». Это последовало после того, как корреспондент попросил высказать мнение по поводу заявлений своей жены, которые касаются крушения Ту-154. Об этом передает российское издание.

Необходимо уточнить, что между блогершой и корреспондентами данного канала пару лет назад произошел скандал. Женщина не захотела давать интервью и повела себя агрессивно, она набросилась на сотрудников «РЕН ТВ» и поломала дорогостоящую видеоаппаратуру. В результате инцидента канал подал в суд на Рынски, женщину приговорили к году исправительных работ. После того, как знаменитость узнала о крушении Ту-154, она написала цинический пост в своем блоге, в котором радовалась смерти людей. Даже поклонники блогерши были возмущены ее поведением. После того, как ее начали критиковать, гневный пост пропал с ее страницы. Стоит отметить, что российский Союз журналистов негативно отреагировал на пост светского обозревателя.

Что касается мужа Рынски, с ним хотел поговорить корреспондент «РЕН ТВ». Но в ответ сотрудник канала услышал нецензурную лексику и пожелание в свой адрес, чтобы он умер и горел в аду. Напомним, трагедия Ту-154 произошла 25 декабря, на борту самолета находилось 92 человека, все они погибли.