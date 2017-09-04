Мусульмане России пришли к прасольству Мьянмы в Москве, устроили там митинг, несогласованный с мэрией столицы, и потребовали у Бирмы прекратить геноцид. Так же к Москве присоединился Северный Кавказ, обвиняя буддистов в терроризме и неприятии тех, кто верит иначе. Скандальный блогер Илья Варламов отмечает, что «заступники» у здания посольства кричат «Аллах акбар», а полиция и ОМОН не разгоняют их.

В Москве, у здания посольства Мьянмы вчера прошел несанкционированный митинг мусульман, который не стали разгонять стражи порядка. Мусульмане считали, что Бирма – самый настоящий террорист, хотя буддизм – неагрессивная религия. Махачкала у себя организовала мирное шествие, которое закончилось большой коллективной молитвой у стен мечети и обращениями в адрес Бирмы. Мусульмане России не понимают, почему Мьянма до сих пор не прекратила уничтожение народности рохинжда, проживающих на границе с Бангладеш. Но возле здания Духовного Управления мусульман Дагестана демонстрантов ждала полиция, она попросила их разойтись.

Рамзан Кадыров, глава Чеченского региона, заявил, что акция с защиту рохинджа пройдет сегодня, в 11.00. Это будет республиканский митинг, на который пригласил всех правоверных региона муфтий республики С-Х. Межиев. Он, находясь в Москве, призвал единоверцев найти время и прийти на митинг, направленный в защиту мусульман Бирмы.

Напомним, рохинджа – этническая группа Мьянмы, которая, в отличие от основной массы, бирманцев, является мусульманской. Устав от притеснений, рохинжда начали нападать на военные базы и полицейских Мьянмы, за что государство устроила геноцид, от которого больше всего страдают семьи «террористов».