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Мясопустная суббота: зачем поминать мертвых перед Масленичной неделей

18 февраля православная церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу, которую за отсутствие мяса в рационе иногда называют мясопустной. Поминать мертвых родных и братьев по вере очень важно, а именно накануне Масленицы не стоит забывать о Великом посте и Страшном суде. Веселье и безумная оргия с беспробудным пьянством – разные вещи.

Субботу называют «родительской» потому что родители – самые родные души, и в заупокойных молитвах их имена должны стоять первыми. Всякое бывает, но обычно родители умирают раньше, дети остаются, и позаботиться о посмертном состоянии своих родных – христианский долг каждого. Хотя никто не заслуживает того, чтобы умереть без молитв Церкви: после смерти тела у бессмертной души начинаются мытарства. Не только Ангелы, но и бесы будут претендовать на душу, потому поддержка в виде молитв очень важна. Церковь объясняет, что все, помимо молитв за упокой души и поминальной кутьи является суеверием, от которого лучше отказаться. Зерна в коливе олицетворяют смерть и жизнь вечную, а мед – сладость райского блаженства.Мясопустная суббота: зачем поминать мертвых перед Масленичной неделей

Помимо молитвы за мертвых 18 февраля почитают икону Божьей Матери «Взыскание погибших». Ей молятся за всех, кто погибает любым способом, губя свою жизнь, за тех, кто в пути, в потенциальной опасности, за спасателей, моряков, пожарных и работников МЧС, попутно – за алкоголиков и наркоманов. Невесты просят возле этой иконы за парней в горячих точках, включая Сирию, а матери в Мясопустную субботу от нее буквально не отходят. Считается, что икона исцеляет от недугов.

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