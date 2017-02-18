Мясопустная суббота: зачем поминать мертвых перед Масленичной неделей

18 февраля православная церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу, которую за отсутствие мяса в рационе иногда называют мясопустной. Поминать мертвых родных и братьев по вере очень важно, а именно накануне Масленицы не стоит забывать о Великом посте и Страшном суде. Веселье и безумная оргия с беспробудным пьянством – разные вещи.

Субботу называют «родительской» потому что родители – самые родные души, и в заупокойных молитвах их имена должны стоять первыми. Всякое бывает, но обычно родители умирают раньше, дети остаются, и позаботиться о посмертном состоянии своих родных – христианский долг каждого. Хотя никто не заслуживает того, чтобы умереть без молитв Церкви: после смерти тела у бессмертной души начинаются мытарства. Не только Ангелы, но и бесы будут претендовать на душу, потому поддержка в виде молитв очень важна. Церковь объясняет, что все, помимо молитв за упокой души и поминальной кутьи является суеверием, от которого лучше отказаться. Зерна в коливе олицетворяют смерть и жизнь вечную, а мед – сладость райского блаженства.

Помимо молитвы за мертвых 18 февраля почитают икону Божьей Матери «Взыскание погибших». Ей молятся за всех, кто погибает любым способом, губя свою жизнь, за тех, кто в пути, в потенциальной опасности, за спасателей, моряков, пожарных и работников МЧС, попутно – за алкоголиков и наркоманов. Невесты просят возле этой иконы за парней в горячих точках, включая Сирию, а матери в Мясопустную субботу от нее буквально не отходят. Считается, что икона исцеляет от недугов.