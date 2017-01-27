На Китайский Новый Год в Санкт-Петербурге изменят подсветку моста

Встречать 1 января Китайский Новый Год и чествовать хозяина года, Петуха, – не совсем правильно. Сменить Обезьяну на посту Петух придет сегодня ночью, 28 января, а длиться празднования Китайского Нового Года будут до 12 февраля. В связи с этим в Санкт-Петербурге Дворцовый мост будет красным от фонарей и подсветки.

Перила, пролеты и конструкции моста украсят алые фонарики, которых насчитано 652. Они не будут потреблять много электроэнергии, и на бюджете города украшение никак не отразится. Генеральное консульства Китая сделает все, чтобы две недели прошли ярко и незабываемо для всех, кто верит в китайский гороскоп и животных-покровителей. Теперь-то можно верить всем советам из Интернета о том, как встретить и приветить Петуха, не оскорбив его.

Как и любая традиция, Китайский Новый Год оброс приметами и суевериями, хотя он не является исконно русской традицией. Китайцы вообще с 28 января встречают весну у себя на родине, верят в духов и отпугивают их фейерверками, но это не помешало празднику прижиться в православной культуре. В новогоднюю ночь принято громко кричать, шуметь, пускать фейерверки, чтоб духи испугались. Так же существует поверье, что Новый Год нужно встречать в красной одежде, которую боятся демоны, дарить друг другу два мандарина, чтоб в доме не переводилось золото. В спальне на Новый Год нельзя ничего желать, потому даже больных выносили к новогоднему столу. Эти традиции во-многом непонятны, и потому не прижились в России.