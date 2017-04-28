На Красной площади прошла первая ночная репетиция парада

Сегодня, 28 апреля, в столице РФ прошла репетиция парада. Действия проходили на Красной площади, это стала первая ночная тренировка. Как пишет издание РБК, в репетиции приняли участие 10000 военнослужащих и 114 единиц техники.

На главной площади страны состоялась первая ночная тренировка ко Дню Победы. В репетиции было задействовано 10000 военнослужащих России, а также 114 единиц техники. По площади прошли 28 пеших парадных расчетов. Их главной задачей является ориентировка на местности, приспособление к поверхности кремлевской брусчатки. Здесь также присутствовали «Мста-С», «Искандер», ЗРС «С-400», «Армата», «Курганец», «Бумеранг», а также другие военные машины. В этом году в первый раз на площади прошли ЗРК «Тор-М2ДТ».

Несмотря на плохую погоду, желающие все же прибыли на столичную площадь, чтобы посмотреть на репетицию. Непрекращающийся дождь не смог повлиять на праздничную атмосферу, которая царила на репетиции.

В 2017 году на торжестве, посвященном 72-й годовщине победы над фашизмом, главной изюминкой станут новые комплексы «Панцирь», «Тор». Командующий парадом остался доволен ночной репетицией. По его словам, все подразделения хорошо справились со своими задачами. Участники парада должны будут пройти еще одну ночную и генеральную тренировку, они намечены на 3 мая и 7 мая соответственно.