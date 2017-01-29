На могиле Дианы Лебедевой установлено видеонаблюдение и дежурит круглосуточная охрана

На могиле Дианы Лебедевой, внучки олигарха Платона Лебедева, установлено видеонаблюдение и дежурит охрана. Родственники покойных, которые захоронены рядом с могилой Лебедевой, возмущены, что шатер на могиле Дианы затрудняет доступ к минимум пяти другим захоронениям.

Скандал разгорелся вокруг истории с трагической гибелью внучки бизнесмена Платона Лебедева. На могиле Дианы на Троекуровском кладбище ее родственниками был установлен огромный шатер. Конструкция на кладбище оказалась настолько масштабной, что она попросту преградила путь к нескольким другим могилам. А некоторые родственники покойных на этом кладбище жалуются, что шатер и вовсе заходит на территорию других захоронений.

Более того, оказывается, на могиле внучки Лебедева дежурит круглосуточная охрана и ведется регулярное видеонаблюдение. Таким образом, место захоронения Дианы на кладбище превратилось в своего рода частный сектор.

По одной из версий масштабное сооружение на могиле Лебедевой было установлено там с целью возведения в будущем склепа. А всего на этом участке планируется четыре захоронения членов семейства Лебедевых. Поэтому не исключено, что Платон Лебедев решил выкупить сразу всю территорию для будущих захоронений.

Диана Лебедева погибла в автокатастрофе в ноябре прошлого года. Автомобиль Дианы, за рулем которого был ее молодой человек, вылетел за пределы трассы в Швейцарии. Выжить не удалось ни Диане, ни ее парню.