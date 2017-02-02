На похороны Сергея Ткаченко не пришла его возлюбленная Мария

В Москве в последний путь провели Сергея Ткаченко, одного из учредителей популярного клуба Soho Rooms в Москве. Первого февраля в столице прошла церемония прощания и похороны Ткаченко. Тело Сергея предали земле на Щербинском кладбище.

Попрощаться с Ткаченко пришли не только его родственники, но и друзья. Кроме того, в социальных сетях с артистом также попрощались его звездные товарищи, такие как Влад Топалов, Алексей Толмацкий, T-killah и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Примечательным моментом траурной процессии стало то, что на ней не присутствовала девушка Ткаченко, из-за которой, предположительно, он и вылез на карниз окна. Родственники Сергея посчитали, что он погиб именно из-за нее, и попросили девушку не являться на его похороны.

Также на кладбище не было его бывшей подружки Дианы. Та заявила, что не сумела отыскать в себе силы для того, чтобы проститься с Сергеем.

Ранее Мария написала в своем Инстаграме короткий комментарий о смерти Ткаченко, сообщив, что ее любимый человек погиб. Во время перепалки с Марией Сергей Ткаченко выбрался на карниз окна на девятнадцатом этаже дома. Девушка пыталась сперва уговорить его вернуться обратно, а затем попыталась затащить его, но не смогла. Спустя несколько минут Сергей лишился сил и не смог держаться за карниз, после чего упал вниз.