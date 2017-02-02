На похороны Сергея Ткаченко не пришла его возлюбленная Мария

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Дмитрий Дзен
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На похороны Сергея Ткаченко не пришла его возлюбленная Мария

В Москве в последний путь провели Сергея Ткаченко, одного из учредителей популярного клуба Soho Rooms в Москве. Первого февраля в столице прошла церемония прощания и похороны Ткаченко. Тело Сергея предали земле на Щербинском кладбище.

Попрощаться с Ткаченко пришли не только его родственники, но и друзья. Кроме того, в социальных сетях с артистом также попрощались его звездные товарищи, такие как Влад Топалов, Алексей Толмацкий, T-killah и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Примечательным моментом траурной процессии стало то, что на ней не присутствовала девушка Ткаченко, из-за которой, предположительно, он и вылез на карниз окна. Родственники Сергея посчитали, что он погиб именно из-за нее, и попросили девушку не являться на его похороны.

На похороны Сергея Ткаченко не пришла его возлюбленная Мария

Также на кладбище не было его бывшей подружки Дианы. Та заявила, что не сумела отыскать в себе силы для того, чтобы проститься с Сергеем.

Ранее Мария написала в своем Инстаграме короткий комментарий о смерти Ткаченко, сообщив, что ее любимый человек погиб. Во время перепалки с Марией Сергей Ткаченко выбрался на карниз окна на девятнадцатом этаже дома. Девушка пыталась сперва уговорить его вернуться обратно, а затем попыталась затащить его, но не смогла. Спустя несколько минут Сергей лишился сил и не смог держаться за карниз, после чего упал вниз.

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