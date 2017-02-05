На похороны Виктории Реймер в Новокузнецке пришли сотни неравнодушных граждан

Похороны Виктории Реймер в Новокузнецке состоялись в субботу, четвертого февраля. Проводить двенадцатилетнюю девочку в последний путь пришли не только близкие и родственники ребенка, но и сотни неравнодушных жителей города. В тот же день в Новокузнецке состоялась общественная памятная акция.

Отпевание и церемония прощания с трагически ушедшей девочкой состоялась в местной церкви Рождества Христова. На церемонию пришли не только родственники и близкие Виктории, но и сотни неравнодушных жителей города. Горожане приносили с собой цветы и мягкие игрушки.

На церемонии присутствовали друзья Виктории со школы. Также простились со школьницей и учителя девочки. В тот же день в Новокузнецке неравнодушные граждане устроили памятную акцию, запустив в небо белые шары. В других городах России также почтили память ребенка.

26 января двенадцатилетняя Вика вышла из дома и направилась в гости к старшей сестре. По дороге она исчезла, не вернувшись ни домой, ни к сестре. В городе организовали поиски, к которым присоединились и волонтеры.

Позже полиция вышла на след подозреваемого в убийстве ребенка мужчины. Им оказался местный 40-летний житель, хорошо знакомый с семьей Реймер. Выяснилось, что тот подобрал девочку на дороге и с предложением подвезти ее к сестре, забрал к себе домой, где жестоко изнасиловал.

После этого, отвез школьницу к городской шахте, глубина которой составляет около ста метров и сбросил ее живьем вниз.