На официальном сайте «Евровидения» была опубликована информация об утвержденном порядке выступления участников конкурса. Исходя из публикации, жительница России Юлия Самойлова попала во второй полуфинал, ей достался третий номер.

Вчера официальный портал песенного конкурса опубликовал порядок выступления артистов. В этот список входила РФ, по плану конкурса российская исполнительница должна будет выступить во втором полуфинале под третьим номером.

Стоит уточнить, что ранее участники данного конкурса определяли свой порядковый номер, это осуществлялось с помощью жребия. На сегодняшний день организаторами было принято решение расставлять участников самостоятельно для того, чтобы добиться более захватывающегося шоу.

Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй пройдет 11 мая. Для зрителей также была опубликована информация, что во время конкурса будет два перерыва на рекламу. Они пройдут после выступления пятого и двенадцатого конкурсанта.

Напомним, Павел Климкин, который занимает должность в Украине министра иностранных дел, заявил о запрете въезда в страну Юлии Самойловой. Причиной этого, по его словам, стало посещение девушкой пару лет назад Крыма, где она спела. Украинские власти сообщили, что не будут идти на уступки для российской участницы. После этого решения Европейский вещательный союз пригрозил Украине исключением из «Евровидения» если власть не пересмотрит этого решение.