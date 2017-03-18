На шоу «Голос.Дети» Валерий Меладзе был поражен выступлением 12-летнего участника проекта

Во время выступления Данила Мусина в рамках шоу «Голос.Дети», у Валерия Меладзе «пошли мурашки» по коже. В этом признался сам певец, после того, как парень прекратил петь.

12-летний парень вышел на сцену детского проекта, до последней минуты его пения, Меладзе держал его в напряжении. Лишь в самом конце певец решил нажать кнопку, чтобы повернуться лицом к сцене. Необходимо отметить, что этот эфир был показан на Первом канале 17 марта.

«Изначально были слышны ноты неуверенные, это конечно из-за волнения. Но после того, как ты взял высокие ноты, мне этого было достаточно. От вибрации, у меня даже пошли мурашки по коже. Думаю, каждый сейчас испытал тоже самое. Ты спел восхитительно», — прокомментировал выступление парня Меладзе.

После такого заявления, наставником талантливого жителя города Троицк, который находится в Челябинской области, стал знаменитый певец. Стоит отметить, что восхищен выступлением молодого человека был также Дмитрий Билан. Он похвалил его вокальные данные и несколько раз заявил о его крутости. Также знаменитость поздравил ребенка с прохождением на следующий этап проекта. Поклонники шоу были поражены красивым пением Данила, пожелали ему уверенности и дальнейших успехов. Об этом они писали в социальных сетях.