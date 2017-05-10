Предложение о введении налога на малодетность Кремль ни от кого не получал и ничего об этом не знает — так ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что инициатива обложить семьи с 1-2 детьми особым налогом была направлена В. Путину из Института демографии и миграции.

По сообщению от РИА “Новости”, пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков дал разъяснения журналистам по поводу нашумевшей в СМИ информации о налоге для семей с 1-2 детьми. По его словам, он вообще не понимает, о чем идет речь, и что за налог имеется в виду. Администрация Кремля не получала ни от кого подобных инициатив.

Напомним,что впервые об налоге на малодетность сообщила газета “Известия”, которая писала, что Юрий Крупнов, глава Института демографии и миграции, направил на адрес президента Путина законопроект под названием “О статусе многодетных семей”. В нем предусматривалось приравнять воспитание детей в РФ к трудовому стажу и обеспечить каждую семью с большим количеством детей земельным участком. А что касается семей с одним или двумя детьми, автор законопроекта предложил обложить их специальным налогом “за малодетность”.

Эксперты, политики и простые граждане подвергли эту идею резкой критике. Идею о введении “малодетного” налога назвали провокационной и несвоевременной.