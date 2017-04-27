Народные облигации были размещены для приобретения населением РФ 26 апреля. В первый день ОФЗ приобрели на сумму 696,8 млн руб. Эти данные были обнародованы Министерством финансов. В российском Минфине положительно оценили эти результаты.

Около недели назад Минфином РФ был осуществлен запуск рекламной кампании, направленной на освещение преимуществ «народных облигаций». Ранее Константин Вышковский, который занимает должность директора департамента госдолга и госфинансовых активов Министерства финансов, заявил, что целевой аудиторией новых ОФЗ станет население с достатком на уровне ниже среднего.

26 апреля облигации были размещены для россиян. В первый же день они были раскуплены на сумму 696,8 млн руб. Эти результаты были положительно оценены Минфином страны. Отмечается, что в банки-агенты поступил большой объем заявок, которые были поданы гражданами РФ на приобретение этих облигаций, превышающий фактический объем размещения. Причиной этого стало несоблюдение некоторыми лицами обязательных условий, поэтому их заявки не были исполнены в день дебютного размещения.

Чтобы приобрести ОФЗ необходимо обратиться в Сбербанк, ВТБ24. Банки-агенты установили минимальный объем покупки ценных бумаг, он составляет 30000 руб, что касается максимального – 15000000 руб. Целью данного фининструмента Министерства является стимулирование жителей страны к среднесрочным сбережениям. Максимальный доход держатели облигаций смогут получить лишь по истечению трех лет.