Народный депутат Борислав Береза принес в Верховную Раду Ждуна

Нардеп Борислав Березин пришел на заседание Верховной Рады Украины не один, а с Ждуном из плюша. Знаменитая химера, смесь слизняка и моржа, будет ждать, когда Рада начнет нормально и плодотворно работать в интересах граждан страны. Кабмин обязан измениться: этого ждут украинцы четвертый год после Майдана.

Депутат отметил: у Ждуна есть и терпение, и время, а народ начинает потихоньку сходить с ума, не видя «покращень». Парламентарий знает, что половина его коллег будет долго обижаться, в этом и состоял его расчет – чтоб обиделись, посмотрели на себя со стороны и начали, наконец, работать. У Борислава Березы накопилось много вопросов к правящей партии, но он полгода не может их полноценно задать, он сам как Ждун – ждет внимания и уважения к своей гражданской позиции. Все больше недовольных тем, что происходит в Украине, обращают на себя внимание, используя Ждуна. Украинцы уже «задолбались» терпеть и ждать, и за грубое слово депутат в «Фейсбуке» не извиняется.

Перед тем, как прибегнуть к крайним мерам и купить у умелицы игрушку-мем, Береза не раз наблюдал полупустой зал Верховной Рады. Вместо 322 «слуг народа» на рабочем месте можно застать в лучшем случае половину. Нефракционный депутат очень ждет качественных перемен, но пока к микрофону попросился только Ждун, вернее – его посадил на трибуну Борислав Ефимович. Россия ждет отмены санкций, а Украина – «безвиза» с ЕС и перемен.