“Нашествие”: в сети Интернет, на ресурсе бесплатных объявлений появилось объявление из села Завидово Тверской области, где недавно завершился рок-фестиваль “Нашествие”. Предприимчивый местный житель предлагает рок-фанатам купить грязь, покрывавшую дороги во время фестиваля.

На одном из интернет-ресурсов появилось необычное объявление — на продажу была выставлена грязь с прошедшего недавно в селе Завидово рок-фестиваля “Нашествие” (регион Твери). Местный житель из районного центра Конаково писал, что эта грязь окунет участника фестиваля в мир тех положительных впечатлений, которые он испытал на “Нашествии”, и скрасит его серые будни.

Полулитровая банка необычного товара предлагается всем желающим за тысячу рублей, не считая почтовые расходы на доставку. Предприимчивый делец готов предоставить и большие объемы грязи, например, три литра.

Напомним, что грязь действительно стала символом прошедшего в Тверском регионе фестиваля рок-музыки под названием “Нашествие”. Все три дня этого мероприятия шел проливной дождь и площадки вместе с автомобильными парковками очень быстро стали похожи на непролазные болота. Для того, чтобы вызволить автомобили гостей из автостоянок, приходилось прибегать к помощи спецтехники, в том числе и принадлежащей МЧС.

Часть гостей старалась, чтобы погода не испортила им праздник — они устроили по грязи катание на шлепанцах. Но около двух тысяч человек потребовали от администрации фестиваля вернуть им деньги за парковку.