«Нашистка» Мария Дрокова, в свое время поцеловавшая Владимира Путина, уже не входит в состав движения «Наши» и радуется тому, что будет жить в США. «Грин-карта», которую получила девушка, приближает ее к новой заветной мечте – не только работать и жить в Америке, но и стать ее гражданкой. О том, как менялось с годами мировоззрение Маши, как она прониклась идеями оппозиции, снят фильм «Поцелуй Путина» датчанкой Лизой Брик Педерсен в 2012 году.

Уроженка Тамбова всю жизнь мечтала стать кем-то в жизни, добиться чего-то, и она в 2005-ом году вступила в движение «Наши». Тогда организация только набирала оборот и направлена она была на противостоянье оппозиционным партиям. «Единая Россия» решила создать аналог комсомола, который в советские времена объединял политически активную молодежь, будущую элиту страны. За активность и стремления Мария получила не только возможность поцеловать Владимира Путина на Селигере, но и орден первой степени «За заслуги перед Отечеством». Однако никто даже не предполагал, что вскоре такую ярую активистку оппозиционеры переубедят и сделают из Марии противницу нынешней власти.

Сейчас Мария с успехом продает знания, которые получила в движении «Наши»: в США она консультирует компании на предмет связей с общественностью. Дрокова уже и не вспоминает, что когда-то была комиссаром движения «Наши», а ее страничку на сайте «Росмолодежи» до сих пор не убирают. Что же касается оппозиционеров, то они к Маше никогда однозначно не относились, даже когда она «смерила сторону» после избиения журналиста Олега Кашина. Странная она девушка: сначала требует Путину памятник при жизни, а потом хвастается грин-картой Америки.