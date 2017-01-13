Насколько повысят пенсию в феврале 2017: работающим пенсионерам индексация выплат не предусмотрена

С начала февраля текущего года власти РФ обещали провести индексацию пенсий. Для ее расчета будут использовать 5,4% инфляции 2016 года. Об этом передает одно из российских изданий.

« С 1 числа пройдет процесс индексации страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции. За 2016 года – 5,4%. Именно этот процент и будет использоваться для увеличения пенсий», — рассказал Максим Топилин, занимающий должность главы Минтруда.

Министр заявил, что по закону предусматривается вторая индексация, которая должна будет произойти в апреле текущего года. Она будет маленькой – 0,4%. В общем индексация за год будет равняться 5,8%. Исходя из этих данных, среднегодовой размер пенсии будет составлять 13657 руб. Помимо этого наблюдается увеличение стоимости пенсионного балла. В прошлом году этот показатель составил 74,27 руб, а в 2017 – 78,58 руб. Сообщается, что на пенсии власти РФ потратят более 7 триллионов руб. Стоит отметить, что пенсионерам, которые продолжают работать, индексация выплат не предусматривается до 2019 года.

Напомним, в прошлом году процесс индексации не проводился, его заменили на единовременную помощь, ее размер составил 5000 руб. К концу января 2017 года, все пенсионеры должны будут получить данную помощь.