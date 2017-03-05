Наталья Поклонская заявила, что в Крыму бюст Николая ІІ начал источать миро

Депутат Госдумы Наталья Поклонская – цельный, очень здравомыслящий политик, который никогда не страдал различными «женскими» глупостями. Но в последнее время «Единая Россия» боится за своего депутата: «клоуном от политики» Наталья Поклонская не является, но говорит странные вещи. Недавно она заявила, что в Крыму статуя царя Николая ІІ начала источать миро, и прихожане несут к ней детей на исцеление.

Данная новость, которую отказалась как-либо комментировать РПЦ, прозвучала по телевизору на «Царьград ТВ». Поклонской об этом якобы сообщили крымские друзья, которые ухаживают за часовней и самим бюстом. Православное священство могло дать свой комментарий, опровергающий утверждение политика: статуи не мироточат, только иконы, но оно воздержалось от своей реакции. Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе так и подчеркнул: «Церковь отказывается этот факт комментировать». Народ, по мнению православия, охватило какая-то «шаманская чудомания», и миро, выделяемое иконами, не является лекарственным средством. Болен – иди к врачу и лечись, а не гоняйся за мироточивыми иконами и тем более статуями и бюстами. Но образ Царя-мученика – святое для Натальи Владимировны, и потому она старается всячески защищать давно почившего государя.

Борьба Натальи Поклонской с фильмом «Матильда» — отдельная история, о ней СМИ много раз писали. Картина не только искажает исторические факты, очерняет царя, но и подталкивает людей к экстремизму. Некоторые активисты пообещали сжечь все те кинотеатры, которые будут показывать скандальную «Матильду», а это уже деятельность сродни террористической. Православие, правда, тут же открестилось от тех верующих, которые намерены жечь кинотеатры, – нормальный человек просто не пойдет в кино на фильм, действительно во многом лживый и провокационный.