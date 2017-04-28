Навальный получил приглашение от вице-губернатора Петербурга Игоря Альбина поработать на строительстве стадиона на Крестовом острове. Тем самым чиновник ответил на обвинения оппозиционера в якобы завышении сумм строительства.

По сообщению портала РБК, Игорь Альбин, вице-губернатор Санкт- Петербурга, решил дать ответ оппозиционеру Алексею Навальному на канале в Telegram и своей странице в соцсети Facebook. Навальный обвинил чиновника в превышении стоимости работ по строительству современного стадиона на острове Крестовый. Свой ответ Альбин облек в простые, неофициальные формулировки, называя при этом Навального “Лёхой”.

Он пригласил его к себе на стройку, чтобы тот смог взять самостоятельно в руки лопату и подышать бетонной пылью. По мнению чиновника, оппозиционер далек, как от простого труда, так и от вопросов, связанных с расходами на возведение современных стадионов с раздвижной крышей и выкатным полем. Альбин написал Навальному, что готов принять его на производственную практику, чтобы тот на себе ощутил сколько может стоить работа строителя и принес реальную помощь своей стране вместо никому ненужных митингов, камер и интервью.

Напомним, что по подсчетам Навального, общая стоимость стадиона выльется в 48 миллиардов рублей, что составляет по 328 рублей на каждого россиянина.

Игорь Альбин не обошел вниманием эту цифру и предложил ему за эти 328 рублей купить билет на футбол, на матч между “Тереком” и “Зенитом”. При этом он предупредил Навального, что ему понадобится охрана, так как инженеры и рабочие за вранье могут набить ему “селфи”.

Губернатор Петербурга Гергий Полтавченко считает, что окончательная стоимость стадиона будет известна лишь тогда, когда в ситуации разберутся “компетентные органы”.