Навальный: адвокат главы штаба политика утверждает, что Ляскин не организовывал нападение на самого себя

Навальный: начальник генштаба политика Николай Ляскин не мог организовать сам на себя нападение пятнадцатого сентября – так считает адвокат оппозиционера Иван Жданов. По его мнению, Николая Ляскина сильно ударили по голове куском трубы и нанесли серьезную травму, поэтому он не мог заказать нанесение самому себе увечий.

По сообщению ИА “ТАСС”, адвокат Николая Ляскина, начальника столичного штаба Навального, утверждает, что он не мог заказать нападение на самого себя, поэтому разговоры задержанного в этом преступлении мужчины о том, что все было проплачено самим Ляскиным и Навальным, не имеют никакого смысла. В качестве аргумента адвокат ссылается на серьезную травму головы, полученную Николаем Ляскиным во время инцидента. Сегодня вечером Жданов собирается посетить отдел полиции, где должно проводиться опознание преступника.

Напомним, что до этого временно исполняющий обязанности главы пресс-службы МВД Юрий Титов сообщал прессе, что нападавший на Ляскина дал показания, где пояснил, что познакомился с пострадавшим у него же в штабе. Он прибыл туда в качестве волонтера, а Ляскин тут же предложил ему неплохо подзаработать. Все что для этого требовалось – это совершить липовое нападение на самого Ляскина и еще на одного человека. За такую работу волонтеру якобы пообещали сто пятьдесят тысяч рублей и дали в качестве задатка десять тысяч рублей. В правдивости показаний задержанного будет разбираться следствие.