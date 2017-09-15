Немагия: кемеровские видеоблогеры заявили, что их канал на "YouTube" возможно удалят

Видеоблогеры проекта “Немагия” сообщили, что их канал может быть удален в ближайшее время, поэтому они попросили его подписчиков сохранить у себя их видеоролики, разместив их на своих каналах.

“Немагия” оказалась в центре громкого скандала после того, как блогеры опубликовали свой обзор Олега Тинькова, владельца банка “Тинькофф”. Олег обратился с иском в суд, обвинив видеоблогеров в клевете. Затем многие информационные источники начали писать о том, что Роскомнадзор вынес решение о блокировке видеоблога, из-за которого и начался этот скандал. Тогда за своих коллег заступились много других блогеров, попросивших своих подписчиков распространить видеообзор про Тинькова. И вот, недавно “Немагия” обратилась к своим подписчикам с аналогичной просьбой, добавив, что в скором времени их канал, скорее всего, удалят.

Вчера сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире одного из блогеров “Немагии”, в ходе которого полицейскими был изъят компьютер и жесткий диск подозреваемого. Затем выяснилось, что обыскивание проводила специальная оперативная группа, приехавшая из Москвы. Обыск был проведен в рамках расследования недавно заведённого уголовного дела по статье “клевета”. Тогда же в СМИ сообщали, что в качестве адвоката обвиняемых будет выступать Сергей Жорин. Однако многие пользователи социальных сетей уверены, что с таким адвокатом дело будет проиграно, так как тот может неожиданно перестать работать на клиента, как это было с делом Эрика Давидовича.