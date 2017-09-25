Немагия: конфликт блогеров и Олега Тинькова может стать поводом для взятия под контроль "YouTube"

Конфликт блогеров канала «Немагия» и предпринимателя Олега Тинькова может стать отличным поводом для взятия под контроль властей видеохостинга “YouTube”. Блогеры жаловались на угрозы со стороны Олега Тинькова, юристы обеих конфликтующих сторон запугивали друг друга, а закончилось это намеками на то, что государство возьмется за “YouTube” и Рунет.

Специалисты уверены: за усиление цензуры на “YouTube” сетевые блогеры вскоре будут «благодарить» канал «Немагию» и хозяина банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Их конфликт с угрозами, обвинениями в клевете и призывами одуматься насторожил власть: на стороне предпринимателя оказались люди, облаченные властью. Сказать о своем круге общения блогеры с «Немагии» того же самого не могут: за них заступались только такие же блогеры, хоть и с миллионной аудиторией. А в товарищах Олега Тинькова ходит спикер Госдумы Вячеслав Володин, которых давно хочет регулировать Рунет и готовит соответствующий пакет вроде «пакета Яровой». Однако не все эксперты считают, что власти и силовики будут что-то контролировать и регулировать на основании конфликта из-за клеветы. «Гайки закрутятся» лишь тогда, когда речь пойдет о терроризме.

Ситуация на “YouTube” на сегодня такова: при желании можно любого блогера осудить на основании того, что он наговорил в своих роликах. Обязательно промелькнет или оскорбление чувств верующих, или экстремизм, или критика в адрес государства. Но пока “YouTube” – площадка относительно свободная, и хостинг заступается за блогеров, даже если они кругом неправы.