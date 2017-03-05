Ники Минаж: скандальная рэперша пережила разграбление своего особняка

В феврале этого года дом скандальной и эксцентричной рэперши Ники Минаж подвергся разграблению. Преступники пало того что украли драгоценности певицы, но и устроили в особняке погром. Полиция Лос-Анжелеса отмечает, что было вынесено имущества Ники на сумму 200 тыс. долларов.

Дом у рэперши достаточно большой – 100 кв. метров, но кто-то, видимо, очень ее не любил: разгромили каждую комнату. Во сколько в денежном эквиваленте вылилась Ники чья-то нелюбовь – неизвестно, но преступники громили мебель, срывали картины, рвали на куски наряды для сцены и одежду, разбивали флаконы с духами. Певица сообщила, что понятия не имеет, кто с нею мог так обойтись, ей никто не угрожал, пролить свет на преступление помогут разве что камеры видеонаблюдения. Чтобы не терять деньги на новый ремонт, рэперша после ограбления продолжила общаться с фолловерами через социальные сети – это ее весомый источник дохода. Фотографии, которые выставляет на всеобщее обозрения певица, отличаются откровенностью и фривольностью. Ее розовый полупрозрачный топик – явный эпатаж и провокация. Каждое новое фото рэперши все вульгарнее и вульгарнее, она словно хочет превзойти саму себя.

Современные соцсети, по мнению Ники Минаж, насквозь пропитаны цензурой и ханжеством, они должны быть свободнее, хотя, казалось, куда свободнее? Но певица считает, что есть куда, и потому явилась на модный показ с оголенной грудью. Не все остались довольны такой выходной на Неделе высокой моды в Париже, многие осудили Минаж за такую откровенность.