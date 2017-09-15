Никита Белых не в состоянии оплатить услуги двух адвокатов

От экс-губернатора Кировской области Никиты Белых отказались два адвоката из-за его неплатежеспособности – юристы отказались работать даром. Пресненский суд уже сообщил о данном факте изданию “ТАСС”. Обвиненный в получении крупной взятки Белых будет без адвокатов отстаивать свои интересы и доказывать невиновность – судья заявила об этом, попросив его представителей покинуть зал.

От бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых отказались его адвокаты Марина Я. и Дмитрий К. – господин Белых стал неплатежеспособным. Судья Пресненского суда города Москвы попросила правозащитников покинуть зал, поскольку их договоры с Никитой Белых расторгнуты и его представителями они больше не являются. Отстаивать невиновность Белых остался один человек – Андрей Грохотов. Ему будет непросто даже уменьшить срок человека, которого поймали в ресторане на взятке в 150 тысяч евро. По оперативным данным, 150 тысяч были лишь малой долей взятки в 400 тысяч. Также четыре года подряд, в 2012-2016 гг., господин Белых получил «подарков» на сумму 600 тыс. евро от благодарных бизнесменов. Среди взяткодателей отмечают лыжный комбинат из Вятки и компанию «Лесхоз».

За взятки в евро в крупных размерах Никита Белых, наделенный властью, «решал» проблемы бизнесменов, составляя им протекции и создавая благоприятные условия для развития. За определенную сумму можно было договориться и о льготах, и о кредитах на выгодных условиях. Экс-губернатор заявляет, что никаких денег в руки не брал, но лица, дававшие ему взятки, уже признали за собой махинации с кредитами и даже частично компенсировали ущерб государству.