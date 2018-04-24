Никита Белых пожаловался на условия своего содержания

Никита Белых жалуется на условия содержания в камере, в частности, на отсутствие телевизора и проблемы в вопросе оформления документов с нотариусом. Члены наблюдательной комиссии попросили руководство учреждения обратить внимание на проблемные моменты.

Бывший кировский чиновник Никита Белых пожаловался на условия содержания в камере. Экс-губернатор заявил, что у него в камере нету телевизора, кроме того, заключенный жалуется на отсутствие возможности оформления документов у нотариуса.

Общественные наблюдатели сообщили, что в руководстве учреждения осведомлены о жалобах заключенного и пообещали решить эту проблему в кратчайшие сроки.

«На данный момент у него есть проблемы с нотариальным оформлением некоторых документов. Сейчас этот вопрос решается, но в основном у него сейчас это главная жалоба. Руководство учреждения пообещало правозащитникам, что проблема будет решена», — подтвердили в наблюдательной комиссии.

Представители ОНК оценили ситуацию и относительно отсутствия телевизора в камере Никиты Белых. Представитель организации сказал, что экс-губернатор жалуется на так называемый «информационный голод», и имеет право следить за новостями по телевидению. В ОНК надеются, что руководство учреждения тоже обратит внимание на этот момент.

Напомним, экс-чиновник был задержан еще два года назад по подозрению в крупном взяточничестве. А в феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам заключения.