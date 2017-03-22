Никита Белых: против экс-губернатора возбудили еще одно уголовное дело

9 марта 2017 г. против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили второе уголовное дело, и оно касается взяточничества. Второе дело объединено по ряду фактов с первым делом – получается одно дело с двумя равнозначными эпизодами, но подследственный себя взяточником не признает.

Очевидцы отмечают, что Белых очень плохо выглядит: похудел, осунулся, пришел на заседание суда с тростью. И при этом заявляет, что никогда не марал себя взятками. Ему очень плохо: обострились хронические заболевания, пришлось лежать в больнице при тюрьме, ему бы на свободу — принимать соответствующее лечение и быть поближе к невесте. Тем более, второе дело о взятках основано на свидетельствах третьих лиц: некий человек, бывший у Никиты Белых в подчинении, почувствовал, что «припекает», и сдал своего шефа в обмен на «помощь следствию». Следователи подтвердили, хотя и не официально: подчиненный испугался за свою свободу и рассказал о взяточничестве экс-губернатора. С первой взяткой в 40 тыс. евро буквально в руках Белых задержали летом прошлого года в ресторане Москвы.

Оперативники объяснили, что к взяткодателю и к тому, кто выбил эту взятку, разное отношение. У дающего нередко нет иного выбора, поскольку берущий поставил его перед не самой простой дилеммой. Альберт Ларицкий, дававший взятку, рассказал, что речь шла о 200 тыс. евро, 40 тыс. евро – часть всей взятки, и доходили деньги до Белых через целый ряд чужих рук, включая заместителя Сергея Щерчкова. Такое посредничество – тоже уголовное дело: данное деяние попадает под статью 291 УК РФ.