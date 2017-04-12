Никиту Белых просят перевести под домашний арест из-за серьезного заболевания головного мозга

Никиту Белых просят поместить под домашний арест вместо следственного изолятора под предлогом обострившегося заболевания. Адвокат бывшего чиновника сообщил, что у его подопечного диагностировали энцефалопатию второй степени – заболевание головного мозга, возникшее в результате отсутствия должного лечения диабета.

Андрей Грохотов, адвокат Никиты Белых, объяснил: из-за длительного пребывания его подопечного в следственном изоляторе и, как следствие, отсутствия должного лечения и нарушения в режиме приема препаратов, его диабет обострился. В результате возникло серьезно заболевание головного мозга, требующее срочного лечения. В связи с этим защита просит Мосгорсуд поместить подозреваемого под домашний арест.

Правозащитник считает, что только в таких условиях Никита Белых будет получать необходимую медицинскую помощь и сможет регулярно принимать необходимые лекарства.

Как сообщает Интерфакс, энцефалопатия – болезнь, которая требует длительного лечения в зависимости от формы заболевания. Она может быть как врожденной, так и приобретенной в результате обострения других болезней, в том числе и диабета.

Ранее, 22 марта, суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста Никиты Белых на время следствия еще на три месяца – до 24 июня. Позже защита направила в суд жалобу с требованием отменить решение о продлении ареста. В данный момент судьба бывшего кировского губернатора не известна.