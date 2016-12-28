Николай Бернатов считался одним из самых опытных вертолетчиков РФ

После крушение вертолета RA-07259 компании Heliport, в котором находился Николай Бернатов и Кирилл Вираховский, фирма рассказала о возможных причинах инцидента. Об этом сообщает российское издание.

Необходимо напомнить, что весной на озере Суходольское, которое находится в Приозерном районе Ленобласти, упал вертолет. Компания считает, что трагедия могла произойти из-за отсутствия маркировки на высоковольтных проводах.

«На электропроводах не было маркировки, именно их задел вертолет, во время полета. Скорее всего пилот просто не заметил их», — говорят в компании.

СК России, занимающийся вопросами управления на транспорте в Северно-Западном регионе, предъявили претензии Heliport. Они утверждают, что данный полет был не санкционирован, так как экипаж не предпринял попытки подать необходимую заявку. Но фирма утверждает, что данная зона предназначена для полетов G, здесь распространяется порядок уведомления. Поэтому вертолету не требовалось разрешение от диспетчеров. Напомним, Николай Бернатов являлся опытным пилотом РФ, у мужчины 30-летний стаж. Вертолет направлялся на базу отдыха. Стоит отметить, что максимальная граничная высота воздушного пространства, относящегося к данному классу, составляет 300 – 4500 метров.