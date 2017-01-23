НЛО и проявления магии упоминаются в рассекреченных документах ЦРУ

Недавно американское ЦРУ посчитало нужным рассекретить свои документы для внутреннего пользования – у 13 млн. страниц истек срок давности. Упоминается не только война Кореи и Вьетнама, но наблюдения за НЛО и проявление магических способностей у рядовых американцев. Феномен НЛО описан на основании наблюдений 60-70 годов – 80% случаев имели логическое объяснение, но 20% случаев никак нельзя объяснить, доказать или опровергнуть.

Случаи обнаружения неопознанных летающих объектов с 1947 года фиксировались, описывались, изучались, хотя вскоре проект «Синяя книга» был остановлен и засекречен, как убыточный. Эта публикация документов, которые уже не представляют ценности, – вторая. В первый раз ЦРУ обнародовало наблюдение за НЛО районе африканских урановых шахт. На экран как раз выходил очередной сезон «Секретных материалов» об агентах ЦРУ и изучении всего феноменального, и материалы «попали в точку». Однако Россия в лице космонавта Алексея Леонова категорически опровергает материалы и уверяет, что это все ерунда и «госзаказ» — ЦРУ что угодно напишет для прессы.

Алексей Архипович рассказал каналу Российской армии «Звезда», как все было на самом деле в те дни, когда еще работал проект «Синяя книга». Ни он, ни его соратник и друг Том Стаффорд никаких НЛО в Хьюстоне на базе «Эдвардс» не видели. Изучение экстрасенсов, по мнению Леонова, — еще большая ересь. Много времени и сил ЦРУ потратило на фокусника из Израиля Ури Геллера, который оказался просто умелым иллюзионистом и не умел взглядом гнуть ложки.