НЛО над Симферополем было запечатлено на фотографии

НЛО над Симферополем накануне было замечено жителями поселка Молодежное. Люди рассказывают, что в небе наблюдался вращающийся плоский неопознанный аппарат. Очевидцы успели запечатлеть это на фото и теперь пользователи интернета активно обсуждают, что это могло быть.

На днях житель Крыма видел в небе неопознанное летающее устройство. Так, симферополец в прошедшую пятницу увидел объект, который двигался и светился. Мужчина отмечает, что данный аппарат похож на НЛО. Он успел сфотографировать его. На снимке действительно видно какое-то непонятное «пятно» в небе.

Владимир Лемещенко, который является заведующим кафедрой анатомии и физиологии животных, сообщил, что по форме этот объект напоминал плоскую тарелку, диаметром около 4 метров. По его словам, неопознанный аппарат очень быстро передвигался и находился на высоте примерно 200 метров. Также по периметру устройства находился светящийся кант. Необходимо отметить, что объект был замечен над населенными пунктами Молодежное и Аграрное, расположенными в Симферопольском районе.

Напомним, жители Зейского района Амура также на днях наблюдали в небе летающий объект. По словам местных жителей, аппарат, похожий на тарелку, завис на какое-то время в небе, но подобное они видят не в первый раз. И даже успели несколько раз сфотографировать НЛО. Ранее сотрудники амурского краеведческого музея приняли блики в зале за НЛО.