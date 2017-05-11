Ночь Бараат в 2017 году все мусульмане буду встречать сегодня, 11 мая. Бараат всегда наступает в ночь с 14 на 15 число месяца Шаабан по исламскому летоисчислению. Все темное время суток должно быть посвящено молитвам о прощении своих грехов. Утром верующие проводят обряд омовения.

Сегодня ночью для мусульман наступает особая ночь в году — ночь Бараат. Она ежегодно отмечается с 14 на 15 число месяца Шабан по исламскому календарю. Бараат — это символ добра и любви к людям. Но это еще и время поста и усердной молитвы о прощении своих грехов. Верующий мусульманин должен осознать необходимость своего очищения и исправления перед глазами Всевышнего.

Всю сегодняшнюю ночь верующие будут проводить в молитве, а рано утром проведут обряд омовения. Для этого обряда готовятся заранее. Вся одежда, которая будет на человеке после омовения, должна быть выстирана, или необходимо купить новую. В доме еще днем также все моют, убирают и вычищают, а весь ненужный хлам выкидывают.

После омовения, мусульмане надевают чистую одежду и отправляются на совместный завтрак со своей семьей. Глава семьи произносит перед едой особую молитву. Стол, за которым все собираются для принятия пищи, должен быть низким (называется дастархан”). Блюда принято подавать легкие, не жирные, преимущество отдается овощам.

После ночи Бараат начинается подготовка к самому священному для каждого мусульманина месяца в году — Рамадану.