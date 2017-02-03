Новая форма «Почты России» не по нраву большей части россиян

Новая форма сотрудников «Почты России» не по нраву большей части россиян – над нею смеются и глумятся и публичные люди, и простые пользователи Сети. Ксения Собчак жестоко поиздевалась над нововведением: теперь почтальоны, больше похожие на ССовцев времен гитлеровской Германии, будут приносить россиянам только дурные вести.

Сама Ксения Анатольевна, известная оппозиционерка, и ее муж Максим Виторган всегда найдут повод посмеяться над новой униформой или костюмами спортсменов на светских мероприятиях в Кремле. Участники «Рио-2016», по мнению Виторгана, были наряжены как официанты, подающие напитки, а не как участники международных соревнований. А «почтальонам», по словам его супруги, скоро начнут предоставлять списки с фамилиями соседей-евреев и знакомых с коммунистическими взглядами. Она-то, завидев, что нечто подобное стучится к ней в двери «с толстой сумкой на ремне», «на рефлексе» спрячет мужа в подвал и будет спасать от газовой камеры. И вообще, «Хайль, Почта России».

Новая форма, действительно по ряду признаков напоминающая ССовскую, может стать не только темой шуток, демотиваторов, мемов и издевательств, но и поводом для скандала. Однако, по словам руководства «Почты России», почтальоны не будут ходить по домам в подобного рода форме: это парадно-выходной вариант для высшего руководства. Он изначально задумывался для директоров и их заместителей. А блогеры, оппозиция и украинцы сгущают краски: не так уж много общего у выходного варианта формы с формой офицеров СС. У нормального человека таких ассоциаций не возникнет.