Новая реклама «Бургер Кинг» несет зашифрованное послание «Макдоналдсу»

Подразделение сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в РФ представило свою новую рекламу, в котором зашифровано послание, адресованное их конкурентам «Макдоналдс». Рекламные билборды размещены по всей РФ.

Новая реклама сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» несет оскорбление своим конкурентам. Так, в России появились болборды, на которых компания зашифровала послание сети «Макдоналдс». В новой рекламе персонажем выступает «Чикен Фри», это название одного из популярных блюд, предлагаемых сетью. Он изображен в солнцезащитных очках и произносит оскорбительную фразу «ПШЛНХ МКДНЛДС!».

В пресс-службе «Бургер Кинг» объяснили, что данная реклама не несет оскорбление для их конкурентов, так как это выражение произносит выдуманный ими персонаж. Что касается повода, а также смысла данного обращения в компании не объяснили.

Напомним, пару месяцев назад KFC, который также считается конкурентом «Бургер Кинг» пожаловался на рекламный ролик компании, который был выпущен в РФ. Международная сеть ресторанов общественного питания потребовала удалить данный ролик. Необходимо отметить, что в рекламе генеральный директор «Бургер Рус» общается с полковником Сандерсом и Рональдом Макдоналдом, объясняя, что мясо курицы намного вкуснее в сети «Бургер Кинг», так как эти куры несут «крутые яйца».