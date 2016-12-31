Новогодние поздравления пяти украинских президентов «взорвали» Сеть, как пишет сайт города Горловка. Из самых смешных и забавных моментов из 11 речей смонтировали песенку, а инициатором стал канал ТСН. Всего Украина за годы независимости знала пять глав государства – Л. Кучму, Л. Кравчука, В. Ющенко, В. Януковича, П. Порошенко.

За 25 лет в Украине было всякое, включая войну, и потому главам есть о чем читать рэп на мотив знаменитого Jingle Bells. Ролик длится 100 секунд, за это время будет над чем посмеяться и погрустить. От Януковича поступило четыре реплики, потому что его речи на суржике украинского и русского языков всегда пользовались «особым» спросом у народа. Разные президенты относились к украинскому языку по-разному, потому правильно ставят ударение в словах «с Новым» только Порошенко и Ющенко. Достаточно посмеялись и над косноязычием Виктора Януковича – он только мычит что-то непонятное.

Позиция канала в отношении Януковича объяснима – сбежавший в Россию президент ни у кого не вызывает симпатий. Если все его ляпы и ошибки поместить в клип, то смешно не будет, зато эпизод, где на бывшего гаранта упала елочка, обыгрывается постоянно. Как пишет «Апостроф», ролик собирает просмотры, лайки и перепосты: 280 украинцев взяли себе на страничку этот забавный клип.