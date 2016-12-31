«Новогодний миллиард» на НТВ: сколько стоит «счастливый» лотерейный билет

«Столото» курирует восемь различных розыгрышей, но владельцев лотерейного билета «4 из 20» ждет действительно незабываемое чудо. Кто-то один, кто верно угадает каждое пятое число из двадцати, станет обладателем миллиарда рублей. Миллиардером в Новый Год хочет заделаться каждый, потому 31 декабря и 1 января все верящие в удачу усядутся у экрана телевизоров. Помимо купивших «4 из 20», удача улыбнется владельцам других лотерей.

Сейчас практически невозможно купить именно «4 из 20», — она обещает миллиард, но россияне и от квартиры не откажутся, потому билеты «Жилищной лотереи» скупаются не меньше. Об этом сообщает издание «The Russian Times». Возможность проснуться богатым стоит 100 рублей, на сайте «Столото» билеты стоят немного дороже. «Мегафон» и «Евросеть» продали все билеты, сулящие счастье, потому их заказывают онлайн. Как сообщает издание «Аргументы и Факты», лотерея «4 из 20» — государственная, поэтому ей можно верить. Канал НТВ пригласил настоящего Деда Мороза из Великого Устюга, он 31 декабря в 20:00 определит победителя розыгрыша и наградит детей, которые в 2016 году сделали что-то необыкновенное. «Новогодний миллиард» — яркое, увлекательное шоу.

Удачу, везение, интуицию, умение вычислять вероятности можно попытать не только в лотерее «4 из 20», но и «5 из 36», «6 из 45». Утром нового года в шоу «Счастливое утро» разыграют еще четыре лотереи, включая и квартирную. Удача может постучаться в любой дом, потому пока можно купить билет и прислушаться к «шестому чувству».