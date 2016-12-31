Новогодний миллиард: сегодня в 20:00 станет известен обладатель умопомрачительного выигрыша

Сегодня стартует умопомрачительный розыгрыш, в результате которого у жителей России есть возможность стать обладателями 1000000 рублей. Об этом передает российское издание. Новогодняя ночь станет по-настоящему волшебной, уже сейчас ее ожидают многие взрослые. Дело в том, что впервые в стране проводится грандиозный лотерейный розыгрыш. Так, компания «Столото» решила удивить своих клиентов, сделав им щедрый подарок.

За пару часов до курантов на телеканале «НТВ» в онлайн режиме пройдет розыгрыш «4 из 20». Один из победителей данной лотереи станет счастливчиком, который обогатиться на 1000000 рублей. Начало стартует в 20:00. Ожидается, что также пройдут невероятные тиражи «5из36», «7из49» и «6из45». Здесь призы будут не такие щедрые, но также можно стать обладателем интересного, приятного подарка.

Чтобы попытать свою удачу, для тех, кто еще не купил билеты, можно поискать их в официальных точках продажи, офисах «Ростелекома», «Евросети», «Мегафона», отделениях Почты России, «Пятерочке». Но найти хотя бы один билет сейчас будет сложно, так как на них прошел большой ажиотаж, сообщается, что все билеты раскуплены. Пользователи интернета поделились информацией, где еще можно приобрести билеты. По их словам, обратившись на сайт фирмы можно стать обладателем лотереи, которая может стать счастливой.