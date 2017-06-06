Новости Узбекистана: Шавкат Мирзияев намерен лишать гражданства потенциальных террористов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев намерен лишить гражданства каждого, кто примкнет к радикальным экстремистским организациям или запрещенным течениям ислама. Об этом лидер государства заявил в администрации Андижанской области.

Президент отметил, что в каждых пяти махаллях (общинах) найдется 20-30 «паршивых овец», которые толкуют Коран по-своему. Из них пять, как минимум, примкнут к группе людей, верящих в откровенную ересь. Правоверные, симпатизирующие экстремистским группам – пропащие люди, такие обычно не возвращаются к нормальной жизни и в покинутые семьи, ими не надо заниматься – поздно. Таких необходимо лишать гражданства, потому что любой фанатик – угроза для Узбекистана.

Мирзияев попросил имамов внимательно следить за своей «паствой», быть в курсе настроений и вовремя выявлять «еретиков». С теми, кто просто заблудился и запутался, толкуя Коран, нужно направлять на путь истинный и возвращать в приход. А от тех, кто «ударился в терроризм», нужно ограждать правовое общество и лишать узбекского гражданства.

С главой Узбекистана согласно правительство РФ. В первом же чтении был принят законопроект, лишающий российского гражданства членов происламских группировок. Так же понятие «ложные сведения» будет расширено – гражданство России не получат лица, пытающиеся обмануть государство. Гражданство предполагает обязанности, а если у лица нет намерения им следовать – его обман быстро раскроют и вменят наказание за ложные сведения. Так же гражданства не получат лица, симпатизирующие запрещенным в РФ организациям.