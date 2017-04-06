Нововведение в ПДД: Жители Вологды рисуют знак «Шипы»

Жители Вологды творчески отнеслись к нововведению в ПДД. С 4 апреля в РФ вступил в силу закон об обязательном использовании знака «Шипы», если на машине установлены шипованные покрышки. Вологодские автолюбители приступили к рисованию необходимого знака.

Теперь каждый житель РФ вынужден наклеить на свое транспортное средство специального знака, который говорит о том, что авто использует шипованные покрышки. При отсутствии данного знака, сотрудники ДПС будут вынуждены выписывать водителю штраф, который составляет 500 рублей.

Несмотря на то, что данный знак стоит недорого в магазинах, жители Вологды рисуют его самостоятельно. Причиной этого является то, что он мгновенно исчез с витрин. Владельцы машин решили запастись знаком, так как на днях планируется смена на летнюю резину.

В соцсетях люди делятся свои творчеством. Так, жительница города Елена продемонстрировала знак, созданный самостоятельно с помощью картона. Другая автолюбительница Мария, чтобы иметь возможность пользоваться своим транспортным средством, вечером нарисовала знак акварелью.