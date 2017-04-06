Нововведение в ПДД: Жители Вологды рисуют знак «Шипы»

Жители Вологды творчески отнеслись к нововведению в ПДД. С 4 апреля в РФ вступил в силу закон об обязательном использовании знака «Шипы», если на машине установлены шипованные покрышки. Вологодские автолюбители приступили к рисованию необходимого знака.
Теперь каждый житель РФ вынужден наклеить на свое транспортное средство специального знака, который говорит о том, что авто использует шипованные покрышки. При отсутствии данного знака, сотрудники ДПС будут вынуждены выписывать водителю штраф, который составляет 500 рублей.
Несмотря на то, что данный знак стоит недорого в магазинах, жители Вологды рисуют его самостоятельно. Причиной этого является то, что он мгновенно исчез с витрин. Владельцы машин решили запастись знаком, так как на днях планируется смена на летнюю резину.
В соцсетях люди делятся свои творчеством. Так, жительница города Елена продемонстрировала знак, созданный самостоятельно с помощью картона. Другая автолюбительница Мария, чтобы иметь возможность пользоваться своим транспортным средством, вечером нарисовала знак акварелью.
«Меня характеризуют как аккуратного водителя, стараюсь никогда не нарушать правила. Только собралась переобувать машину, как пошел снег, так что пока езжу на шипах. Эксперты утверждают, что при минусовой температуре лучше ездить на такое резине. Что касается нововведения, скоро все привыкнут к нему», — говорит Мария.