Новый Год по восточному календарю: когда наступает Год Петуха?

Встречать и привечать Петуха 1 января, боясь оскорбить его не теми блюдами и нарядами, не совсем правильно. Китайский Новый Год приходит по лунному календарю, и только выходцы из азиатских стран отмечают Чуньцзе, как важный, многое решающий праздник. Все желающие по-настоящему встретить Петуха и выпроводить Обезьяну этой ночью праздновали еще один Новый Год.

Китайцы отмечают новый год с блюдами, так или иначе обозначающий достаток, а главной задачей праздника они считают изгнание злых духов. Прогоняет демонов шум, гам, фейерверки и «танец дракона», а богатство символизируют рыба и два мандарина. Рыба переводится как «юй», что означает еще и «достаток», даже китайские пельмени напоминают по форме слитки серебра. Почти все обряды и традиции Китая не прижились в России из-за разницы культур, а приход животного-покровителя перенесли на другую дату. Россиянам невдомек, что сколько Красного Петуха не привечай яркими нарядами и простой пищей, а он все равно принесет войны, революции и потрясения.

Изменникам января приходится сложнее всего – китайский гороскоп влился в славянскую культуру в 90-х годах, прижился в ней, а астрологи так и не решили, кто по гороскопу люди, рожденные с 1 января до Китайского Нового Года. Востоковеды уверяют, что советы из Интернета «что готовить — в чем встречать» к восточной культуре не имеет никакого отношения. К тому же китайцы, японцы и корейца в свой Новый Год постараются вырваться домой – россияне не умеют его праздновать по всем правилам.