Новый законопроект может лишить работы руководителей многих медицинских учреждений по всей стране

Недавно в государственную думу был внесен новый законопроект, который устанавливает ограничения возраста для медицинских сотрудников, возглавляющих учреждения. Если закон будет принят, то работы лишаться больше половины глав медицинских учреждений, то есть те, кто старше 65 лет.

В данном законопроекте речь идет не только о государственных больницах, но и прочих медицинских учреждений. В случае принятия законопроекта свои рабочие места потеряют такие легендарные люди как: Лео Бокерия, Могели Хубутия, Валерий Кубышкин и Александр Румянцев.

Эти имена и фамилии слышало множество россиян, имевших или имеющих какие-либо проблемы со здоровьем. Причем это далеко не полный список талантливых и незаменимых специалистов, которые в случае принятия законопроекта будут вынуждены покинуть свой пост.