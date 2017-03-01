О состоянии здоровья Николая Караченцова после ДТП рассказала лечащий врач

Лечащий врач Николая Караченцова, попавшего 27 февраля в ДТП, успокоила СМИ: здоровью некогда популярного актера ничего не угрожает. Это не то сотрясение мозга, которое ровно 12 лет назад сделала Николая Петровича инвалидом. По словам Елены Слоновой, нет опасности для жизни Караченцова.

В Щелковском районе Подмосковья в аварию вместе с артистом попали медсестра и родственница артиста Эльза Ивлева. Кто сидел за рулем – до сих пор вопрос открытый, некоторые СМИ заявляют, что вела машину жена Караченцова Людмила Поргина. Ясно одно: за рулем не мог сидеть сам артист, учитывая состояние его здоровья. Некоторые винят водителя «Газели», который неожиданно выскочил и врезался в «Тойоту» актера. Врачи НИИ им. Склифасовского хорошо знают своего звездного пациента – жена и сын Караченцова долгие годы борются за положительную динамику у артиста. Караченцов перенес несколько операций, регулярно лежал в клиниках, его жена даже пришла к Богу. Теперь она утверждает, что инвалидность и беспомощность тела – урок за гордыню и урок для развития силы духа.

По последним данным, в аварию могла попасть сама Людмила Поргина: регулярно актриса возит мужа то на дачу, то с дачи, где актер чувствует себя комфортнее всего. Там он наслаждается общением с семьей, лабрадорами, котами и попугаем. А медсестра помогает актеру избежать атрофирования мышц – зарядка Караченцова длится около часа. В аварии около Лосиного острова больше всего мог быть виноват водитель «Газели», Поргина просто не сориентировалась правильно.