В Москве были озвучены официальные сроки, когда будет осуществлено отключение горячей воды в Москве для провидения ежегодных ремонтных и профилактических мероприятий. Ремонтные работы, по официальной информации, размещенной на сайте Московской объединенной энергетической компании, начнутся уже в мае.

Каждый год для осуществления профилактических и ремонтных работ в Москве происходит отключение горячей воды. Этот год не стал исключением, и уже с 10 мая жители города должны быть готовыми к плановым отключением горячей воды. Как сообщили власти Москвы, отключение горячей воды не продлится для каждого многоэтажного дома более 10 дней.

Подробный график отключения горячей воды каждый житель Москвы может узнать с помощью специального сервиса через интернет.