Около 1,5 млн. россиян примут участие в купании на Крещение Господне

В ночь с 18 на 19 января православные крестьяне будут отмечать один з главных церковных праздников в году – Крещение Господне. По традиции, Крещение не обойдется без купания в проруби. В этом году купаться планируют порядка полутора миллиона россиян по всей стране. А всего по России будут функционировать больше трех с половиной тысяч мест для купания.

Крещение Господне является одним из наиболее значимых праздников в году. Оно знаменует собой завершение цикла рождественских и новогодних январских праздников. К празднованию Крещения начинают подготавливаться 18 января, а купаться в проруби можно уже в ночь на 19 число.

Непосредственно 19 января люди ходят в церковь, отмечают Крещение дома – в кругу родных и близких.

В этом году Крещение выпадает на рабочий день, из-за чего теоретически в крещенском купании могли бы принять меньше людей, чем в прошлом году. Однако в пресс-центре МЧС рассказали, что в этом году ожидается не меньше людей, чем в предыдущие годы.

Уже сейчас по всей России проходят активные приготовления к празднику. По традиции, возле купелей будут дежурить сотрудники МЧС и медики. Вместе с крещенскими купаниями на купелях часто происходят непредвиденные случаи. Поэтому на случай внештатных ситуаций на местах будут дежурить спасатели.