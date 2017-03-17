Оксана Федорова показала любителям моды, что будут носить осенью 2017 года

Телеведущая Оксана Федорова решила продемонстрировать любителям моды, что они будут одевать на себя осенью 2017-го года. В последнее время теледива уделяла массу времени на работу дизайнера-модельера. Она представила свою линию осенней коллекции в рамках «Mercedes-Benz Fashion Week». Любители модерновых тенденций узнали, что они будут носить осенью настоящего года.

Модели одежды, которые телеведущая предложила на осень и зиму 2017-го года, совместили урбанизм и изначальную энергию. В баннере во время демонстрации коллекции воспроизводились видеозаписи из жизни различных диких животных и видеоролики из будней мегаполисов. Как рассказала сама Оксана, её коллекция – «Охота» — это легенда, повествующая об основном инстинкте, который присущ любому живому существу.

Среди предложенной одежды: пальто, костюмы и платья, которые берут свое начало в 80-х годах, в частности можно увидеть одежду размера оверсайз, некоторые детали мужского гардероба. В выборе тканей Оксана Федорова уделила большое значение кашемиру, твиду, атласу, хлопку и искусственному меху.

На просторах сети «Интернет» можно найти множество фотографий, а также видеозаписей, повествующих о том, что представляет из себя коллекция одежды от известной телеведущей и модели. Поклонники Оксаны Федоровой в ее личном профиле в социальной сети Instagram оставили массу положительных комментариев о прошедшего показа мод. Многие из них похвалили теледиву за выбор искусственного меха.