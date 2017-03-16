Оксана Пушкина перебила Владимира Жириновского на пленарном заседании

Ведущая программ и депутат Оксана Пушкина перебила во время засевания своего коллегу Владимира Жириновского, но извиняться не будет. Она всего лишь один раз его перебила, нарушая регламент, а он принялся обвинять «Единую Россию» в коррумпированности, Московскую область назвал «криминальной», а городок Рузу – местом, откуда выживают ЛДПР.

Пушкина ответила, что извиняться не будет, но впредь будет нажимать на кнопочку, чтоб прервать хамские выступления Владимира Вольфовича. Чтоб не кидаться громкими, но пустыми фразами, ведущая предположила, что Жириновского его же партия в Рузе регулярно обманывает и вводит в заблуждение. Никто его людей в Московской области не «задвигал», Руза сама не нашла человека, за которым бы пошла партия, которого не стыдно было бы проталкивать в Совет депутатов округа. Вернее, такой человек был – Михаил Кутьинов, но его фамилии не оказалось ни в кандидатах по спискам, ни в списках по одномандатному округу. Рузы – округ, который выбрал Оксану Пушкину, и она не даст кому бы то ни было заявлять, что там царит коррупция.

Если у ЛДПР и есть проблемы, то не внешние, а внутренние. Партия не может даже внутри себя разобраться с кандидатами в депутаты. При этом в партии много хороших и грамотных политиков, с которыми депутат ни разу не поссорилась, чего не скажешь о Жириновском – от его хамства и обещаний №расстреливать и вешать» устали «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. Спикер Думы призывает Жириновского все же извиниться хотя бы за «расстрелы и повешенья».