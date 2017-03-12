Оксана Севастиди: «грузинская шпионка» помилована Владимиром Путиным

«Грузинская шпионка» Оксана Севастиди была помилована Путиным и выпущена на свободу сегодня, 12 марта. Ее адвокат Иван Павлов с такой постановкой вопроса не согласен: его подопечную надо не миловать, а полностью оправдать, возвращать Оксане ее честное имя и отменить приговор. Около девяти лет назад посылая СМС о танках, она не работала ни на чью «контрразведку».

Обыкновенная сочинка стала «грузинской разведчицей» из-за того, что не понимала, насколько все серьезно было в 2008 году. Через ее родной город колоннами шли танки, а женщины – существа эмоциональные. Оксана на вопрос приятеля о том, есть ли в городе боевая техника, ответила, что есть и передвигается по Сочи. Прекрасный пол намного больше сильного боится войны, Севастиди подумала, что мужчина ее успокоит и развеет страхи. По роковой случайности знакомый грузин из Сухуми, с которым помилованная поделилась подозрениями и страхами, на тот момент работал в грузинской разведке. Ничего крамольного в СМС не было: днем,мол, танки приехали на платформу и стояли там, а что они делают вечером – Оксана не знает.

Адвокатам Севастиди заявила, что ни в чем не виновата: если ее друг использовал ее вслепую – это его грех, а не ее работа на разведку Грузии. Владимир Путин долго не вникал в дело «шпионки», потому Севастиди просидела почти год из назначенных семи лет. С журналистами около СИЗО «Лефортово» Оксана отказалась разговаривать, но в очень вежливой форме – труд в пошивочном цехе колонии очень нелегок, кормили просто ужасно, а платили по 100 рублей в месяц.