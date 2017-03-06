«Он вам не Димон»: Алексей Навальный вещает Казани о тайном имуществе Дмитрия Медведева

Казань – очередной, шестой по счету город, где Алексей Навальный открывает свой штаб. Все прошло тихо и спокойно, сырыми яйцами оппозиционера никто не закидал, как это было в Уфе, и на ул. Московской политик ответил сторонникам на все вопросы, в том числе и о нашумевшем фильме-расследовании «Он вам не Димон» о Медведеве.

Журналисты отметили, что фильм Алексея Анатольевича, конечно, злободневный, но в современной России толку от него нет и не наблюдается. Россияне что-то подобное знают или догадываются, но что они могут предпринять? Даже сторонники Навального и те отмечают, что кровавым путем Майдана РФ идти не собирается. Оппозиция, может, и есть, может, она даже «задавлена», может даже и поддерживает Навального, и постит в Сети фильм про Дмитрия Медведева. Но в основной массе россияне не видят толку от такого рода разоблачений и описи тайного имущества российского премьер-министра. Но оппозиционер уверен: с «ЕР» как раз все просто – она засиделась у власти, его задача – переубедить сторонников партии.

Алексей Навальный уверен, что станет той самой «революционной силой», которая изменит ход вещей, начиная с Казани. Чтоб ему зарегистрироваться на выборы в 2018 году – нужно всего 300 тыс. подписей, по 7-8 тыс. с каждого субъекта Федерации. Это не так и много, если заниматься сбором вплотную. О своей судимости Навальный, правда, умалчивает, хотя это именно она, а не «задавленная властью оппозиция», может ему в начале 2018 года серьезно помешать. Но Алексей Анатольевич рассчитывает погасить судимость не без помощи Верховного суда РФ.