«Он вам не Димон»: краснодарский активист поддержал расследование Фонда Навального

В городе Краснодар активист решил устроить пикет, чтобы поддержать расследование Фонда Навального, которое получило название «Он вам не Димон».

Целью данного поступка является привлечение внимания жителей Краснодара к проблеме коррупции. Это был одиночный пикет, к мужчине никто не присоединился. Активист держал в руках плакат, на котором был написан текст: «Денег нет, но вы держитесь», а также нарисован портрет Дмитрия Медведева. Стоит отметить, что эти слова стали крылатой фразой премьера, которую он произнес впервые во время визита в Крым, после того, как местная пенсионерка пожаловалась на размер своей пенсии.

Пикет в центре города привлек внимание правоохранительные органы, они хотели прервать акцию и задержать мужчину, но после передумали.

Напомним, пару дней назад Фонд Навального, который занимается борьбой с коррупцией сообщил о расследовании, относящееся к нынешнему российскому премьеру. Исходя из материала, связанные с политиком личности и фонды, занимающиеся благотворительностью, владеют яхтами, роскошными усадьбами в РФ, а также за границей. По мнению Навального действия Медведева преступны, поэтому он призывает СК России возбудить уголовное дело в отношении премьера.