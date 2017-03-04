«Он вам не Димон»: Кремль отреагировал на скандальное расследование Навального в отношении Дмитрия Медведева

«Он вам не Димон» — очередное скандальное антикоррупционное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» и Алексея Навального. На этот раз оппозиция пыталась найти «тайные богатства» и прочее незадекларированное имущество у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Кремль уже отреагировал на деятельность Алексея Навального: нет смысла верить человеку, который сам осужден.

«Едина Россия» не воспринимает всерьез деятельность Навального и его «скандалов, связанных с коррупцией», но у него другая целевая аудитория. Сторонники оппозиции поверят, что Дмитрий Анатольевич прячет от декларирования яхты, винодельни, большой агрокомплекс, недвижимость, участки. «Рассекречены» даже схемы поступлений: якобы несколько фондов Медведева «отмывают» эти деньги, будучи зарегистрированными на него и его родственников. Усадьба Миловка в Плесе – один из таких «спорных» объектов, к нему оппозиционеры присовокупляют горную резиденцию под Сочи и виноградники в Анапе и Италии. В элитном коттедже на Рублевке семья Медведева якобы живет, хотя записана жилплощадь на организацию «Соцгоспроект».

Некоторые европейские СМИ, благосклонные к Навальному и его деятельности по разоблачениям. Но газета «Deutsche Welle» посмеялась над оппозиционером: Медведев, как подпольный миллионер Корейко Ильфа и Петрова боится за свои несметные богатства и хранит деньги исключительно в стульях. Блогеры тоже не упускают возможности над фильмом «Он вам не Димон» от души посмеяться. Особенно развлекает россиян тот факт, что официально с коррупцией в РФ борется как раз Дмитрий Медведев, а Навальный словно перепроверяет его работу, объявляя премьера главным коррупционером.