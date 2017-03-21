«Он вам не Димон»: региональные власти отказывают активистам в проведении антикоррупционного митинга

Региональные власти массово отказывают активистам в проведении митинга «Он вам не Димон», посвященного борьбе с коррупцией. Оппозиция заявила, что городские власти, получившие первую заявку на проведение митинга, «авансом» отказывают на все подобные заявки.

Очень показательной в этом плане оказалась ситуация в Рязани. Представитель ПАРНАСа, оппозиционер Юрий Богомолов, рассказал, что организаторы подали заявки на четыре митинга в разных районах города. Власти официально ответили только на одну из них, а все остальные даже не рассматривали, таким образом, «авансом» запретив все подобные митинги в городе.

По словам Богомолова, единственный выход из данной ситуации для активистов – подавать в суд. Теоретически можно подать еще несколько заявок на антикоррупционный митинг, но оппозиционер уверен, что в этом нет смысла – власти все равно откажут.

Похожая ситуация наблюдалась и в Мурманске. Там активистам отказали под достаточно странным мотивом, сославшись на «неудобство граждан».

В Улан-Удэ активисты сообщили, что местные власти пока не дали ответа на их заявку. В настоящий момент продолжается ее рассмотрение, однако шансов на то, что мэрия одобрит митинг, не так много.

А вот в Брянске активистам отказали, сославшись «на странное поведение» организаторов. Дело в том, что в мэрии приняли к рассмотрению заявку, но ответа еще не дали, а затем сами активисты аннулировали документ. Вскоре была подана повторная заявка аналогичного содержания, но в мэрии на этот раз отказали.