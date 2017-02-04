Опасная игра «Тихий дом»: школьница, совершившая суицид, была в игре

Школьница, которая выбросилась из окна, являлась участницей игры «Тихий дом». Эту информацию утверждают общественники Бишкека.

Недавно 17-летняя девушка совершила суицид, выпрыгнув из окна восьмиэтажного здания. Следователи считают, что причиной инцидента могла стать семейная ссора. Между школьницей и ее мамой, которая повторно вышла замуж, произошел конфликт. Необходимо отметить, что ранее погибшая проживала в Москве, а после переехала к тете в Бишкек. Директор школы, где училась девочка, рассказал, что она страда эпилепсией, на протяжении трех дней не посещала учебное заведение. А родственница, у которой она проживала, сообщила, что у девочки были сильные головные боли, поэтому она употребляла лекарства, которые ей прописал врач. Сотрудники МВД заявили, что факту происшествия не имеется доказательств, что ученица школы No56 играла в опасную виртуальную игру в социальной сети. Ранее сообщалось, что власть Кыргызстана боится признавать проблему суицидов.

«Мы боимся признаться, что суицид имеет место быть. Лично смотрела данные статкомитета, в отчетах не употребляется слово «самоубийство», его заменяют на «намеренное самоповреждение». Мне кажется, будет легче, зная, что проблема все же существует. Суицид является второй проблемой смертности подростков по миру. Только после признания этой проблемы, мы сможем ее побороть», — говорит Назгуль Кулова, которая является социальным работником.